I frutti imprevisti

Leggi su vanityfair

(Di domenica 24 gennaio 2021) Questo articolo è pubblicato sul numero 4 di Vanity Fair in edicola fino al 26 gennaio 2021 Nello Bongiolatti, classe ’53, se li ricorda gli inverni di una volta in Valtellina: la temperatura che arrivava a meno 20, il terreno che gelava per 80 centimetri. In parte come quello di quest’anno, che ormai trattiamo come un’eccezione, perché così freddo e nevoso è davvero insolito. «Oggi qui il clima sta davvero cambiando e diventando mediterraneo, anno dopo anno». Per l’antico principio che se la vita (e il clima) ti danno limoni, tu devi fare limonata, Nello ha piantato ai piedi delle Alpi Retiche la più mediterranea delle coltivazioni: l’ulivo. La sua azienda tradizionalmente produce vino, vitigno di Chiavennasca su due ettari terrazzati, ma da qualche anno sulla sua terra crescono anche 200 piante di olive.