Godzilla vs Kong – Ecco il trailer in italiano

Godzilla vs Kong, dopo anni dall'annuncio ufficiale finalmente Ecco la battaglia tanto attesa tra i due mostri leggendari: il dio(god)zilla contro il re(king) Kong. Oggi 24 Gennaio 2021 la Warner Bros ha diffuso tramite social e canale YouTube il trailer ufficiale in italiano del film. Godzilla vs Kong sarà diretto da Adam Wingard (The Guest, You're next) e nel cast saranno presenti Alexander Skarsgård (True Blood, Legend of Tarzan) e Millie Bobby Brown (Stranger Things, Enola Holmes). Nel trailer oltre ad un Kong invecchiato ma decisamente più mastodontico e un sempre "lucertoloso" Godzilla, ma decisamente più furioso, c'è una giovane ragazza che sembra riuscire a comunicare con il re di ...

