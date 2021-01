GF Vip, un’ex concorrente rischia la cacciata dallo studio. Il motivo? Beve troppo vino prima delle dirette (Di domenica 24 gennaio 2021) Le vicende del Grande Fratello VIP riescono sempre a suscitare un certo interesse, specialmente tra gli appassionati del celebre reality show. Anche negli ultimi giorni si è parlato molto di ciò che accade all’interno della Casa più famosa d’Italia, con i “flirt” che proseguono (in primis quello tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi) e i dubbi che assalgono alcuni dei partecipanti sul riuscire a resistere anche oltre l’8 febbraio: lo slittamento comunicato da Signorini ha mandato in crisi Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, che stanno meditando il da farsi. Un’indiscrezione circolata nelle ultime ore vede come protagonista non una delle concorrenti ancora in gara, ma un’ex partecipante al Grande Fratello VIP. Stando a quanto riportato da Novella 2000, infatti, ci sarebbe un’ex concorrente che ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 24 gennaio 2021) Le vicende del Grande Fratello VIP riescono sempre a suscitare un certo interesse, specialmente tra gli appassionati del celebre reality show. Anche negli ultimi giorni si è parlato molto di ciò che accade all’interno della Casa più famosa d’Italia, con i “flirt” che proseguono (in primis quello tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi) e i dubbi che assalgono alcuni dei partecipanti sul riuscire a resistere anche oltre l’8 febbraio: lo slittamento comunicato da Signorini ha mandato in crisi Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, che stanno meditando il da farsi. Un’indiscrezione circolata nelle ultime ore vede come protagonista non unaconcorrenti ancora in gara, mapartecipante al Grande Fratello VIP. Stando a quanto riportato da Novella 2000, infatti, ci sarebbeche ...

