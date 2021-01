Genoa-Cagliari, le formazioni ufficiali (Di domenica 24 gennaio 2021) Alle 15.00 a Marassi si sfidano Genoa e Cagliari, sfida valevole per il diciannovesimo turno di Serie A, ecco le scelte definitive dei due tecnici: Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Shomurodov. All. Ballardini. Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Godin, Ceppitelli, Lykogiannis; Nandez, Oliva, Duncan; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. All. Di Francesco. Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 24 gennaio 2021) Alle 15.00 a Marassi si sfidano, sfida valevole per il diciannovesimo turno di Serie A, ecco le scelte definitive dei due tecnici:(3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Shomurodov. All. Ballardini.(4-3-2-1): Cragno; Zappa, Godin, Ceppitelli, Lykogiannis; Nandez, Oliva, Duncan; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. All. Di Francesco. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

