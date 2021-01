Fuorigrotta, focolaio a scuola: parte lo screening su studenti e docenti (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo i 19 casi di Covid, riscontrati nella giornata di ieri, è partito questa mattina lo screening su tutta la popolazione scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale 91° Minniti di Fuorigrotta. I tamponi molecolari saranno effettuati, come spiegano dal Plesso, per l’individuazione di eventuali altri casi di positività. Il direttore Generale dell’ASL Napoli 1, Ciro Verdoliva, in accordo con la Presidenza della giunta Regionale della Campania, già nella giornata di ieri si era recato al plesso Zanfagna per verificare l’idoneità della struttura e per organizzare un calendario di prelievi di tamponi molecolari per gli alunni, i docenti e il personale ATA del plesso. Mentre per domani, lunedì 25 gennaio 2021, sarà effettuata la sanificazione dell’intero plesso scolastico, pertanto saranno sospese ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo i 19 casi di Covid, riscontrati nella giornata di ieri, è partito questa mattina losu tutta la popolazione scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale 91° Minniti di. I tamponi molecolari saranno effettuati, come spiegano dal Plesso, per l’individuazione di eventuali altri casi di positività. Il direttore Generale dell’ASL Napoli 1, Ciro Verdoliva, in accordo con la Presidenza della giunta Regionale della Campania, già nella giornata di ieri si era recato al plesso Zanfagna per verificare l’idoneità della struttura e per organizzare un calendario di prelievi di tamponi molecolari per gli alunni, ie il personale ATA del plesso. Mentre per domani, lunedì 25 gennaio 2021, sarà effettuata la sanificazione dell’intero plesso scolastico, pertanto saranno sospese ...

