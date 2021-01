Formazioni ufficiali Parma-Sampdoria, Serie A 2020/2021 (Di domenica 24 gennaio 2021) Le Formazioni ufficiali di Parma-Sampdoria, gara valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021.I ducali vogliono riscattarsi dopo l’eliminazione subita in Coppa Italia contro la Lazio, e vanno a caccia di una vittoria che manca da troppo tempo in campionato. I blucerchiati si trovano invece a metà classifica. Allo stadio Ennio Tardini di Parma il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 20:45. Le Formazioni ufficiali Parma: Sepe, Conti, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella, Grassi, Kurtic, Hernani, Kucka, Gervinho, Cornelius Sampdoria: Audero, Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello, Thorsby, Silva, Ramirez, Candreva, Keita, Quagliarella SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 24 gennaio 2021) Ledi, gara valevole per la diciannovesima giornata del campionato di.I ducali vogliono riscattarsi dopo l’eliminazione subita in Coppa Italia contro la Lazio, e vanno a caccia di una vittoria che manca da troppo tempo in campionato. I blucerchiati si trovano invece a metà classifica. Allo stadio Ennio Tardini diil calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 20:45. Le: Sepe, Conti, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella, Grassi, Kurtic, Hernani, Kucka, Gervinho, Cornelius: Audero, Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello, Thorsby, Silva, Ramirez, Candreva, Keita, Quagliarella SportFace.

