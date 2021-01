Covid | vaccini in ritardo | così slitta l’immunità di gregge

Leggi su vanityfair

(Di domenica 24 gennaio 2021) Vaccini anti Covid in ritardo. «Arriveranno il 20 per cento di fiale in meno rispetto a quanto comunicato», ha spiegato il Commissario per l’Emergenza Domenico Arcuri, rispondendo ai Centri Vaccinali di diverse regioni italiane, in difficoltà per la mancanza di siringhe di precisione, necessarie per estrarre la giusta dose di vaccino da iniettare e soprattutto per ottenere da ogni fiala sei dosi e non cinque.