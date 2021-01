Covid: su i ricoveri in terapia intensiva ma cala incremento decessi (299, ieri 488). DATI (Di domenica 24 gennaio 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 24 gennaio, le persone in rianimazione sono 2.400: 14 in più rispetto al giorno precedente. In calo i ricoveri nei reparti non critici: sono 21.309, 94 in meno. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 299 decessi, mentre ieri erano stati 488. I nuovi casi sono 11.629, su 216.211 tamponi: la percentuale di positivi è al 5,38% (ieri 4,65%). Dall’inizio della pandemia, in Italia i casi ufficiali sono 2.466.813 e i morti 85.461 Leggi su tg24.sky (Di domenica 24 gennaio 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 24 gennaio, le persone in rianimazione sono 2.400: 14 in più rispetto al giorno precedente. In calo inei reparti non critici: sono 21.309, 94 in meno. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 299, mentreerano stati 488. I nuovi casi sono 11.629, su 216.211 tamponi: la percentuale di positivi è al 5,38% (4,65%). Dall’inizio della pandemia, in Italia i casi ufficiali sono 2.466.813 e i morti 85.461

Covid: nelle Marche 620 ricoverati (-6)

(ANSA) - LA PAZ, 24 GEN - L'ex presidente boliviano Evo Morales ha indicato oggi di avere superato il Covid-19 che lo aveva colpito giorni fa e di essere stato dimesso dalla clinica di Cochabamba dove ...

Covid: in Sicilia 875 nuovi positivi, 32 morti. Crolla numero nuovi contagi, al quinto posto in Italia

Le vittime sono state 32 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.226. Il totale degli attualmente positivi è 47.654, con un incremento di 27 casi rispetto a ieri. Negli ospedali i ricoveri sono 1.

