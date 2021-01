Costiera sorrentina, insegnante positiva al Covid: 2 classi in quarantena (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPiano di Sorrento (Na) – Un insegnante della Scuola Paritaria Santa Maria della Misericordia, nel comune costiero di Piano di Sorrento è risultata positiva al Covid. Sono 22 gli alunni, di due classi dell’infanzia, per cui è stata disposta la quarantene. “La scuola – precisa il primo cittadino Vincenzo Iaccarino – è attualmente chiusa per la obbligatoria sanificazione. E’ stato predisposto inoltre dall’UOPC dellAsl l’osservazione in quarantena per i 22 bambini asintomatici delle 2 classi della sez Infanzia e per le loro insegnanti con effettuazione del tampone molecolare al 10 giorno secondo protocollo. Stiamo monitorando quotidianamente la situazione scolastica insieme al dirigente scolastico e al direttore dell’UOPC”. “Purtroppo – chiarisce il sindaco ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPiano di Sorrento (Na) – Undella Scuola Paritaria Santa Maria della Misericordia, nel comune costiero di Piano di Sorrento è risultataal. Sono 22 gli alunni, di duedell’infanzia, per cui è stata disposta la quarantene. “La scuola – precisa il primo cittadino Vincenzo Iaccarino – è attualmente chiusa per la obbligatoria sanificazione. E’ stato predisposto inoltre dall’UOPC dellAsl l’osservazione inper i 22 bambini asintomatici delle 2della sez Infanzia e per le loro insegnanti con effettuazione del tampone molecolare al 10 giorno secondo protocollo. Stiamo monitorando quotidianamente la situazione scolastica insieme al dirigente scolastico e al direttore dell’UOPC”. “Purtroppo – chiarisce il sindaco ...

sorrentopress : Recovery Fund per il turismo, appello da costiera sorrentina e Capri - sorrentopress : Spaccio in costiera sorrentina, condanne ridotte - sorrentopress : Riaprono le scuole ma non in tutta la costiera sorrentina -