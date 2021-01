Antonella e il suo BiSogno di essere “vista”

Antonella e il suo (Bi)Sogno di essere “vista” (Di domenica 24 gennaio 2021) La tragedia Antonella era una bellissima bambina dai grandi occhi scuri, il sorriso dolce e le espressioni tipiche del passaggio tra l’infanzia e l’adolescenza; ora i suoi organi permettono a tre bambini di proseguire nella crescita e diventare adulti. Lei resterà per sempre così, piccola e sognatrice. “Voleva essere la regina, la star di TikTok e c’è riuscita. È finita proprio come voleva lei”. Sono queste le parole di Angelo Sicomero, 33 anni, il papà della piccola Antonella, la bambina palermitana di 10 anni morta dopo quella che è stata definita una “sfida” di soffocamento: una frase che racchiude tutto il mondo della piccola vittima, il suo voler essere “riconosciuta, vista”. “Rubava sempre il cellulare a sua madre e scaricava TikTok. Allora ci siamo arresi. Ballava e cantava, scaricava tutorial ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 24 gennaio 2021) La tragediaera una bellissima bambina dai grandi occhi scuri, il sorriso dolce e le espressioni tipiche del passaggio tra l’infanzia e l’adolescenza; ora i suoi organi permettono a tre bambini di proseguire nella crescita e diventare adulti. Lei resterà per sempre così, piccola e sognatrice. “Volevala regina, la star di TikTok e c’è riuscita. È finita proprio come voleva lei”. Sono queste le parole di Angelo Sicomero, 33 anni, il papà della piccola, la bambina palermitana di 10 anni morta dopo quella che è stata definita una “sfida” di soffocamento: una frase che racchiude tutto il mondo della piccola vittima, il suo voler“riconosciuta,”. “Rubava sempre il cellulare a sua madre e scaricava TikTok. Allora ci siamo arresi. Ballava e cantava, scaricava tutorial ...

