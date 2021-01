Antartide, terremoto di magnitudo 7. E il Cile evacua “per sbaglio” zone non colpite (Di domenica 24 gennaio 2021) Santiago del Cile, 24 gen – Un terremoto di magnitudo 7 ha scosso l’Antartide e il vicino Cile ha quindi evacuato le basi militari presenti nella zona. Purtroppo, però, altre migliaia di persone, residenti in alcune regioni costiere del Paese non interessate dal sisma, hanno ricevuto sui cellulari messaggi di evacuazione per errore. terremoto in Antartide, minaccia tsunami in Cile Un terremoto di magnitudo 7.0 della scala Richter ha interessato l’Antartide, e quindi il Cile che ha numerose basi militari sul continente dei ghiacci ha innescato una minaccia di possibile tsunami sulle coste della regione limitrofa. E’ stato l’Ufficio nazionale di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 24 gennaio 2021) Santiago del, 24 gen – Undi7 ha scosso l’e il vicinoha quindito le basi militari presenti nella zona. Purtroppo, però, altre migliaia di persone, residenti in alcune regioni costiere del Paese non interessate dal sisma, hanno ricevuto sui cellulari messaggi dizione per errore.in, minaccia tsunami inUndi7.0 della scala Richter ha interessato l’, e quindi ilche ha numerose basi militari sul continente dei ghiacci ha innescato una minaccia di possibile tsunami sulle coste della regione limitrofa. E’ stato l’Ufficio nazionale di ...

