UFC | McGregor vs Poirier | come vederlo in replica in tv

(Di domenica 24 gennaio 2021) L’attesa è finita. Conoraffronterà Dustinnel main event di UFC 257. La main card è in programma dalle 04:00 della notte tra sabato 23 e domenica 24 gennaio 2021 mentre l’incontro più atteso dovrebbe andare in scena intorno alle 05:30/06:00. Chi resterà sveglio, potrà seguire il match in diretta su Dazn che detiene i diritti in esclusiva per trasmettere la UFC. Ma per chi non ha nessuna intenzione di passare la notte insonne, niente paura. Potrete infatti seguire ladell’incontro on demand sull’app di Dazn. Senza contare l’attesa anche per le dichiarazioni a caldo. Chi vince, vorrà probabilmente mandare un messaggio a Khabib. Non resta quindi che lasciare l’ultima parola all’ottagono. SportFace.