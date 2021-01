Udinese-Inter, le formazioni ufficiali (Di sabato 23 gennaio 2021) Diramate le formazioni ufficiali di Udinese e Inter per il match di questo pomeriggio delle 18.00. Ecco le scelte di Luca Gotti e Antonio Conte: Udinese (3-5-2): Musso, Becao, Bonifazi, Samir, Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar, Deulofeu, Lasagna Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, L. Martinez Foto: sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 23 gennaio 2021) Diramate lediper il match di questo pomeriggio delle 18.00. Ecco le scelte di Luca Gotti e Antonio Conte:(3-5-2): Musso, Becao, Bonifazi, Samir, Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar, Deulofeu, Lasagna(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, L. Martinez Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Udinese_1896 : Gli undici di mister Gotti per la partita contro l' #Inter. #UdineseInter #ForzaUdinese #AlèUdin - Inter : ?? | BUONANOTTE Che serata... ?? Godiamoci questa vittoria e poi testa all'Udinese: c'è un girone di andata da chiu… - Inter : ?? | ARBITRO Sarà Maresca a dirigire il match di sabato tra #UdineseInter ?? - salvo0_ : Su sky ce la grafica di udinese inter, non vedono proprio l'ora questi che ci superano - gojaximus : Risultato di udinese Inter in alto a destra giusto per tenere bassa la pressione -