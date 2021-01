Tragedia nel Napoletano | operaio 47enne muore precipitando da un solaio

Leggi su anteprima24

(Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFrattamaggiore (Na) – Anche in piena pandemia non si fermano le morti sul posto di lavoro. Un’ennesimasi è consumata nella giornata di oggi. Dove a Frattamaggiore, popoloso comune del, è morto unin seguito ad una caduta da undi un capannone industriale di via Ianniello. L’, a quanto si apprende, era a lavoro su un’opera di manutenzione quando è precipitato da un’altezza di circa 5 metri. Per l’uomo, che ha battuto la testa nel forte impatto, non c’è stato purtroppo nulla da fare: è morto sul colpo. Ora gli investigatori sono al lavoro per ricostruire le dinamiche che hanno portato alla. Sul posto sono sopraggiunti anche i militari dell’Arma e il personale dell’Asl Napoli 2 ...