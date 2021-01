Snowboardcross, Lorenzo Sommariva inizia con un podio a Chiesa in Valmalenco! (Di sabato 23 gennaio 2021) Lorenzo Sommariva riparte da dove aveva finito nella Coppa del Mondo di Snowboardcross al maschile. L’azzurro, che nella passata stagione aveva dato spettacolo, trovando il definitivo salto di qualità a livello internazionale con due vittorie e la seconda posizione in classifica, trova un eccellente podio nell’esordio casalingo a Chiesa in Valmalenco. Subito attivo sin dai primi turni, su una pista piuttosto priva di difficoltà (molto pianeggiante e con poche curve insidiose), l’azzurro è riuscito a chiudere in terza piazza nella Big Final. A trionfare a sorpresa è l’olandese Glenn De Blois, classe 1995, al primo successo della carriera. Battuto il canadese Eliott Grondin, mentre quarto chiude Hagen Kearney (Stati Uniti). Gara ricca di colpi di scena, con i favoriti che sono usciti a mano a mano con il ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021)riparte da dove aveva finito nella Coppa del Mondo dial maschile. L’azzurro, che nella passata stagione aveva dato spettacolo, trovando il definitivo salto di qualità a livello internazionale con due vittorie e la seconda posizione in classifica, trova un eccellentenell’esordio casalingo ain Valmalenco. Subito attivo sin dai primi turni, su una pista piuttosto priva di difficoltà (molto pianeggiante e con poche curve insidiose), l’azzurro è riuscito a chiudere in terza piazza nella Big Final. A trionfare a sorpresa è l’olandese Glenn De Blois, classe 1995, al primo successo della carriera. Battuto il canadese Eliott Grondin, mentre quarto chiude Hagen Kearney (Stati Uniti). Gara ricca di colpi di scena, con i favoriti che sono usciti a mano a mano con il ...

