Principi etici per l’Intelligenza artificiale. Ecco le regole del Pentagono (Di sabato 23 gennaio 2021) Condividere i Principi etici per l’Intelligenza artificiale in campo militare e applicarli sin dalla progettazione dei nuovi sistemi. È l’invito rivolto ad alleati e partner (compresi quelli industriali) dal Pentagono, e in particolare da Alka Patel, capo delle politiche etiche del Joint Artificial Intelligence Center (Jaic), il centro di eccellenza di cui la Difesa Usa si è dotata nel 2018, attualmente affidato al generale Michael Groen. A febbraio 2019, il Jaic ha prodotto la prima Ai Strategy, una tabella di marcia per accelerare l’impegno militare nel campo, discendente dalla più ampia National Defense Strategy. Un anno dopo (lo scorso febbraio), sulla base dei suggerimenti arrivati dal Defense Innovation Board (gruppo di esperti che supportano il Pentagono), il centro ha reso ... Leggi su formiche (Di sabato 23 gennaio 2021) Condividere iperin campo militare e applicarli sin dalla progettazione dei nuovi sistemi. È l’invito rivolto ad alleati e partner (compresi quelli industriali) dal, e in particolare da Alka Patel, capo delle politiche etiche del Joint Artificial Intelligence Center (Jaic), il centro di eccellenza di cui la Difesa Usa si è dotata nel 2018, attualmente affidato al generale Michael Groen. A febbraio 2019, il Jaic ha prodotto la prima Ai Strategy, una tabella di marcia per accelerare l’impegno militare nel campo, discendente dalla più ampia National Defense Strategy. Un anno dopo (lo scorso febbraio), sulla base dei suggerimenti arrivati dal Defense Innovation Board (gruppo di esperti che supportano il), il centro ha reso ...

Secondo il governo di Berlino, che detiene la presidenza del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, c'è bisogno di una cooperazione multilaterale per fissare standard internazionali: "Puntare a ...

L'infosfera non può sottrarsi ai principi costitutivi di uno Stato

Per sostenere che gli Stati debbano “riprendersi la sovranità digitale”, ad Angela Merkel bastano poche parole (come quando con il “wir schaffen das” autorizzò l’ingresso in Germania di 2 milioni di s ...

