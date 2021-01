Lombardia in zona arancione, Fontana: “Ottima notizia, algoritmo Iss sbagliato” (Di sabato 23 gennaio 2021) “Un’Ottima notizia. Viene confermato quello che da tempo sosteniamo, ovvero che i dati della Lombardia erano tali da collocare la nostra regione in zona arancione. E, in tal senso, la sola presentazione del ricorso al Tar del Lazio contro decisioni inique tutte romane ha contribuito a raggiungere il risultato auspicato“. Attraverso una nota il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta così il ritorno della Lombardia in zona arancione. “Ai professionisti della mistificazione della verità, ribadisco ancora una volta che i ‘dati richiesti’ alla Lombardia sono sempre stati forniti con puntualità e secondo i parametri standard – ha proseguito Fontana -. Semmai qualcuno a ... Leggi su sportface (Di sabato 23 gennaio 2021) “Un’. Viene confermato quello che da tempo sosteniamo, ovvero che i dati dellaerano tali da collocare la nostra regione in. E, in tal senso, la sola presentazione del ricorso al Tar del Lazio contro decisioni inique tutte romane ha contribuito a raggiungere il risultato auspicato“. Attraverso una nota il presidente della Regione, Attilio, commenta così il ritorno dellain. “Ai professionisti della mistificazione della verità, ribadisco ancora una volta che i ‘dati richiesti’ allasono sempre stati forniti con puntualità e secondo i parametri standard – ha proseguito-. Semmai qualcuno a ...

