La riscossa delle librerie indipendenti: guardo al futuro con un pizzico di ottimismo in più (Di sabato 23 gennaio 2021) Buongiorno a tutti e buon 2021 da un luogo dell’anima. Così erano state chiamate le librerie quando, la scorsa primavera, vennero riaperte, prime fra tutte le attività commerciali a rialzare la serranda dopo le chiusure del lockdown. Una definizione forse un po’ retorica ma che, col 2020 alle spalle, possiamo oggi definire appropriata. Non perché non lo fossero anche prima, luoghi dell’anima, ma perché la pandemia ha certamente restituito qualcosa al ruolo delle librerie indipendenti. Nell’immaginario, nei fatti e nelle scelte delle persone. Dopo i guanti, le mascherine, la riduzione degli ingressi, la gestione degli spazi e le sanificazioni, mi sorprendo nel guardare al futuro del nostro settore con un pizzico di ottimismo in più rispetto alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) Buongiorno a tutti e buon 2021 da un luogo dell’anima. Così erano state chiamate lequando, la scorsa primavera, vennero riaperte, prime fra tutte le attività commerciali a rialzare la serranda dopo le chiusure del lockdown. Una definizione forse un po’ retorica ma che, col 2020 alle spalle, possiamo oggi definire appropriata. Non perché non lo fossero anche prima, luoghi dell’anima, ma perché la pandemia ha certamente restituito qualcosa al ruolo. Nell’immaginario, nei fatti e nelle sceltepersone. Dopo i guanti, le mascherine, la riduzione degli ingressi, la gestione degli spazi e le sanificazioni, mi sorprendo nel guardare aldel nostro settore con undiin più rispetto alla ...

