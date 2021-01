Incidente sulla Tiburtina | Emanuele travolto e ucciso da un pullman | l’autista poi ha continuato il suo giro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 23 gennaio 2021)Lanzoni, il centauro di 38 anni, che lunedì scorso ha perso la vita in un tragicoforse non è morto a causa della strada ghiacciata, come inizialmente si era ipotizzato. Il 38enne, dopo un violento impatto, era sbalzato dal suo scooter Honda SH e subito si era pensato che tutto fosse accaduto per colpa del ghiaccio killer. Eppure, i primi dubbi erano emersi con le ferite sul corpo di: troppe per giustificare una caduta, visto che tra le altre cose il 38enne era stato trovato molto distante dal suo mezzo, al termine di un volo di quasi 100 metri. Un elemento che ha fatto pensare all’impatto con un altro veicolo, addirittura un mezzo pesante che poi non si sarebbe fermato a prestare i soccorsi....