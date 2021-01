Il Milan ‘scalpita’: due sorprese per l’Atalanta (Di sabato 23 gennaio 2021) Il Milan questo pomeriggio scenderà in campo contro l’Atalanta e Pioli sorprende fin dalla lista dei convocati Il Milan ‘corre’: ha fretta la squadra rossonera, fretta di volare verso la fine della stagione e farlo nel miglior modo possibile. Oggi contro l’Atalanta una tappa importante per la squadra di Stefano Pioli: in ballo c’è il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 23 gennaio 2021) Ilquesto pomeriggio scenderà in campo controe Pioli sorprende fin dalla lista dei convocati Il‘corre’: ha fretta la squadra rossonera, fretta di volare verso la fine della stagione e farlo nel miglior modo possibile. Oggi controuna tappa importante per la squadra di Stefano Pioli: in ballo c’è il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

infoitsport : Milan, Bennacer scalpita: “Non vedo l’ora di tornare” | News - PianetaMilan : #Milan, #Bennacer scalpita: 'Non vedo l'ora di tornare' | News - sportli26181512 : Milan, Corriere della Sera: 'Mandzukic scalpita': Il Corriere della Seria si sofferma su Mandzukic in vista della g… - sportli26181512 : Tuttosport - Milan, Mandzukic motivato e pronto a combattere. E Pioli lo porta subito in panchina: Scalpita, Mandzu… - infoitsport : Mandzukic scalpita già: 'Milan club speciale e ambizioso. Darò il massimo' -