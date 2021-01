Gommone con 145 migranti a bordo, Mediterranea: 'Per loro solo la morte, o in Libia o in mare' (Di sabato 23 gennaio 2021) Il capo missione di Mediterranea Luca Casarini, in un video messaggio su Facebook, ha spiegato la situazione su un Gommone carico di persone che al momento si trova a 15 miglia dalle nostre coste: "Ci ... Leggi su globalist (Di sabato 23 gennaio 2021) Il capo missione diLuca Casarini, in un video messaggio su Facebook, ha spiegato la situazione su uncarico di persone che al momento si trova a 15 miglia dalle nostre coste: "Ci ...

SeaWatchItaly : ??Respingimento in corso Il nostro aereo #Moonbird sta documentando l'intercettazione del gommone con a bordo circa… - eccapecca : (...)'Hanno subito torture, hanno visto morire padri, madri, fratelli, amici. Ma o si muore in #Libia o si muore i… - Giusepp94251975 : RT @RescueMed: ?? @alarm_phone ha ricevuto una richiesta di aiuto da un gommone partito dalla #Libia, con 145 persone in fuga dall’orrore.… - lolleintheair : RT @RescueMed: ?? @alarm_phone ha ricevuto una richiesta di aiuto da un gommone partito dalla #Libia, con 145 persone in fuga dall’orrore.… - GiusPecoraro : RT @RescueMed: ?? @alarm_phone ha ricevuto una richiesta di aiuto da un gommone partito dalla #Libia, con 145 persone in fuga dall’orrore.… -

Ultime Notizie dalla rete : Gommone con Migranti, neonato di un mese salvato su un gommone con 140 persone la Repubblica Gommone con 145 migranti a bordo, Mediterranea: "Per loro solo la morte, o in Libia o in mare"

Parla Luca Casarini, capomissione di Mediterranea: "Come farà quel pezzo di gomma a stare a galla con 145 persone sopra? Ma o si muore in Libia o si muore in mare".

Vicino alla costa libica 145 persone in balia della onde. "Nessuno li soccorre"

L'appello di Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans: "Ci sono diverse navi militari italiane in zona e c'è la nave italiana di stanza ...

Parla Luca Casarini, capomissione di Mediterranea: "Come farà quel pezzo di gomma a stare a galla con 145 persone sopra? Ma o si muore in Libia o si muore in mare".L'appello di Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans: "Ci sono diverse navi militari italiane in zona e c'è la nave italiana di stanza ...