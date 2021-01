GFVip 5, Andrea Zenga in lacrime per suo padre: in arrivo l’atteso faccia a faccia (Di sabato 23 gennaio 2021) Il rapporto tra Andrea Zenga e suo padre è decisamente complicato. Il giovane concorrente del GFVip 5 ha definito Walter un padre “assente” e queste sue dichiarazioni hanno avuto un forte risonanza anche all’esterno. Dopo il confronto con suo fratello Jacopo durante la scorsa diretta del programma, Andrea Zenga ha avuto un crollo emotivo all’interno della casa del GFVip 5. In queste ultime ora, Andrea in lacrime nel confessionale ha parlato anche di Nicolò, il fratello 31enne, figlio, come lui, della seconda moglie dello sportivo 60enne, Roberta Termali. Un momento straziante per il giovane, il quale poi è stato confortato anche dai suoi coinquilini. Leggi anche –> GFVip 5, nuovo colpo di scena: due ... Leggi su urbanpost (Di sabato 23 gennaio 2021) Il rapporto trae suoè decisamente complicato. Il giovane concorrente del5 ha definito Walter un“assente” e queste sue dichiarazioni hanno avuto un forte risonanza anche all’esterno. Dopo il confronto con suo fratello Jacopo durante la scorsa diretta del programma,ha avuto un crollo emotivo all’interno della casa del5. In queste ultime ora,innel confessionale ha parlato anche di Nicolò, il fratello 31enne, figlio, come lui, della seconda moglie dello sportivo 60enne, Roberta Termali. Un momento straziante per il giovane, il quale poi è stato confortato anche dai suoi coinquilini. Leggi anche –>5, nuovo colpo di scena: due ...

GrandeFratello : Affrontare l’amore come Andrea Zenga ???? #GFVIP - lenacuor : Aereo per Andrea Zenga: M U O V I T I. #GFvip - igbrandetta : RT @ArgentineBlood: Andrea Zenga: 'Lunedi c'è il 1º finalista maschio' Andrea Zelletta: 'mah non credo' Zenga: 'Si l'ha detto Alfonso' Zel… - AltamuraLetizia : RT @AmoZenga: Io spero passi oggi anche l'aereo per Andrea Zenga perché oltre a stra meritarselo è giusto che sappia che fuori ci sono tant… - Valenti72998471 : RT @AmoZenga: Io spero passi oggi anche l'aereo per Andrea Zenga perché oltre a stra meritarselo è giusto che sappia che fuori ci sono tant… -