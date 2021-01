Flash News del 23 Gennaio 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 23 gennaio 2021) Ieri sono stati registrati in Italia 13.633 nuovi casi e 472 decessi. Resta stabile il tasso di positività al 5,1% ma c’è una buona notizia: l’indice di contagio Rt scende sotto l’1% dopo cinque settimane di crescita. “L’epidemia da Coronavirus è comunque ancora fuori controllo e preoccupando le varianti del virus“, lo dice il professor Giovanni Rezza del CMS; Il Ministro della Salute Roberto Speranza oggi ha firmato l’ordinanza che riporta la Lombardia da zona rossa ad arancione. E’ scontro con il Governo per gli errori nei dati per cui la Regione è rimasta in rosso per una settimana. I commercianti lamentano grandi perdite e minacciano una class action. Anche la Sardegna cambia colore, da gialla viene spostata nella fascia con più restrizioni; La campagna vaccinale rallenta in questi giorni per il taglio delle forniture da parte di Pfizer. Fatto che ha determinato la dura ...