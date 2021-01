FA Cup, fuori l'Arsenal: passa 1 - 0 il Southampton (Di sabato 23 gennaio 2021) Southampton (Regno Unito) - L' Arsenal , campione in carica della competizione, viene eliminato ai sedicesimi di finale di FA Cup. E' infatti il Southampton ad avere la meglio nella sfida del St. ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 23 gennaio 2021)(Regno Unito) - L', campione in carica della competizione, viene eliminato ai sedicesimi di finale di FA Cup. E' infatti ilad avere la meglio nella sfida del St. ...

sportli26181512 : FA Cup, fuori l'Arsenal: passa 1-0 il Southampton: I Gunners campioni in carica escono ai sedicesimi contro i Saint… - ClockEndItalia : NEW: Le Pagelle di @Mastromaestri Siamo fuori dalla FA Cup, meritatamente eliminati da un Southampton più determin… - arteornamentale : Poche cose mi fanno vomitare come il rosso dell’uovo non cotto (in un piatto salato) e quando mettete quei video do… - jesuisfederica : Siamo fuori dalla FA Cup. Okay. - txmarketsitalia : Il rapporti dell'OCI di oggi arriva dal African Nations Cup dove Tanzania è stato sostenuto per ottenere la vittori… -

Ultime Notizie dalla rete : Cup fuori FA Cup, fuori l'Arsenal: passa 1-0 il Southampton Corriere dello Sport.it Calcio Estero DAZN, nel weekend Liga, FA Cup, Ligue 1 (22 - 25 Gennaio)

Continua su DAZN [abbonati qui] la grande stagione di calcio europeo 2020-21. La piattaforma di streaming trasmetterà in ...

Prada Cup, Luna Rossa ko con Ineso Uk: farà le semifinali

Team Ineos Uk in finale, Luna Rossa Prada Pirelli Team costretta alle semifinali. Questo il verdetto della regata di questa notte nelle acque di Auckland valida per la Prada Cup, la competizione che m ...

Continua su DAZN [abbonati qui] la grande stagione di calcio europeo 2020-21. La piattaforma di streaming trasmetterà in ...Team Ineos Uk in finale, Luna Rossa Prada Pirelli Team costretta alle semifinali. Questo il verdetto della regata di questa notte nelle acque di Auckland valida per la Prada Cup, la competizione che m ...