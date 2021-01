È giusto dare spazio in tv ad un imputato? Intervista a Selvaggia Lucarelli, sotto accusa per l’incontro con Antonio Ciontoli (Di sabato 23 gennaio 2021) È giusto dare spazio in tv ad imputati accusati di omicidio? Viene da chiederselo ogni qualvolta vengono realizzate interviste a soggetti accusati (e ancora sotto processo) o già condannati in via definitiva per delitti gravi, che innescano inevitabili polemiche. I processi si celebrano nelle aule dei tribunali e le sentenze vengono emesse dai giudici sulla scorta dell’esito del lavoro della magistratura inquirente, certo. Dobbiamo tuttavia prendere atto che, parallelamente, di quelle spinose vicende giudiziarie si dibatta anche in tv. La dimensione mediatica dei casi giudiziari che ormai da anni ha invaso i contenitori televisivi, in qualunque fascia oraria, spesso è foriera di verità ‘falsate’. Essa contribuisce a stigmatizzare solo alcuni segmenti di un’inchiesta. I processi ... Leggi su urbanpost (Di sabato 23 gennaio 2021) Èin tv ad imputatiti di omicidio? Viene da chiederselo ogni qualvolta vengono realizzate interviste a soggettiti (e ancoraprocesso) o già condannati in via definitiva per delitti gravi, che innescano inevitabili polemiche. I processi si celebrano nelle aule dei tribunali e le sentenze vengono emesse dai giudici sulla scorta dell’esito del lavoro della magistratura inquirente, certo. Dobbiamo tuttavia prendere atto che, parallelamente, di quelle spinose vicende giudiziarie si dibatta anche in tv. La dimensione mediatica dei casi giudiziari che ormai da anni ha invaso i contenitori televisivi, in qualunque fascia oraria, spesso è foriera di verità ‘falsate’. Essa contribuisce a stigmatizzare solo alcuni segmenti di un’inchiesta. I processi ...

