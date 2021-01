Crisi di governo, Tabacci: “Serve un Conte ter per la fine della crisi”. Italia viva dice di voler riaprire il dialogo, ma Bellanova insiste sul Mes (Di sabato 23 gennaio 2021) crisi di governo, il riassunto delle ultime ore La crisi di governo sembra essere arrivata a un punto di stallo e le prossime 48 ore saranno decisive per le sorti dei giallorossi: quello che si prospetta è un weekend di trattative per evitare il ritorno alle urne. Il premier Giuseppe Conte sarebbe pronto anche all’opzione “ter” pur di non andare a elezioni. Ma se dal fronte Palazzo Chigi assicurano che le interlocuzioni per allargare la maggioranza stanno andando avanti, la strada per un nuovo esecutivo al momento rimane bloccata. A confermare il concretizzarsi dell’ipotesi elezioni è anche il vicesegretario Pd Andrea Orlando. L’unico vero movimento che c’è stato riguarda l’avvicinamento di Bruno Tabacci, leader della componente di ... Leggi su tpi (Di sabato 23 gennaio 2021)di, il riassunto delle ultime ore Ladisembra essere arrivata a un punto di stallo e le prossime 48 ore saranno decisive per le sorti dei giallorossi: quello che si prospetta è un weekend di trattative per evitare il ritorno alle urne. Il premier Giuseppesarebbe pronto anche all’opzione “ter” pur di non andare a elezioni. Ma se dal fronte Palazzo Chigi assicurano che le interlocuzioni per allargare la maggioranza stanno andando avanti, la strada per un nuovo esecutivo al momento rimane bloccata. A confermare il concretizzarsi dell’ipotesi elezioni è anche il vicesegretario Pd Andrea Orlando. L’unico vero movimento che c’è stato riguarda l’avvicinamento di Bruno, leadercomponente di ...

