Covid, calano i ricoveri in terapia intensiva (-4) e ordinari (-288). I DATI (Di sabato 23 gennaio 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 23 gennaio le persone in terapia intensiva sono 2.386, i pazienti nei normali reparti ospedalieri 21.403. In 24 ore i nuovi casi sono 13.331, rilevati su 286.331 tamponi giornalieri (compresi i test antigenici rapidi). Le vittime registrate in un giorno sono 488 Leggi su tg24.sky (Di sabato 23 gennaio 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 23 gennaio le persone insono 2.386, i pazienti nei normali reparti ospedalieri 21.403. In 24 ore i nuovi casi sono 13.331, rilevati su 286.331 tamponi giornalieri (compresi i test antigenici rapidi). Le vittime registrate in un giorno sono 488

Agenzia_Ansa : #Covid: #Rt scende a 0,97 e calano i ricoveri, ma 472 morti #ANSA - statodelsud : Covid, calano i ricoveri in terapia intensiva (-4) e ordinari (-288). I DATI - Pino__Merola : Covid, calano i ricoveri in terapia intensiva (-4) e ordinari (-288). I DATI - Ultron65 : RT @Libero_official: Positivi, decessi e ricoveri in calo. Il #bollettino #Covid del #22gennaio: 'Diminuisce il rischio di una epidemia non… - infoitinterno : Bollettino Covid, i contagi del 22 gennaio in Liguria. Calano i ricoveri -