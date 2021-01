Coronavirus | cresce numero vittime Rezza | da verificare se variante inglese Covid sia più letale

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 23 gennaio 2021) Sono 13.331 i nuovi casi d'infezione da Sars-Cov-2 in Italia rilevati nelle ultime 24 ore, che porta il totale a 2.455.185 dall'inizio della pandemia. Le persone che hanno perso la vita, invece, sono 488, portando il totale dall'inizio della pandemia a 85.162. In pratica, +16 morti rispetto ieri quando il bollettino segnava 472. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Ieri i nuovi casi-19 erano stati 13.633 e 472 i decessi. I tamponi totali, sia molecolari che antigenici rapidi processati nelle ultime 24 ore, sono 286.331, ovvero 21.603 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 286.331 tamponi a fronte di 13.331 nuovi casi d'infezione (-302 rispetto all'incremento di ieri), con un tasso di positività che scende quindi al 4,66% (-0,44%). Ieri, infatti, erano ...