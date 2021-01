C’è Posta per te, i segreti che non sapevi ancora sul programma: sapevate che… (Di sabato 23 gennaio 2021) Sabato 23 gennaio torna su Canale 5 un nuovo appuntamento con C’è Posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi. C’è Posta per te, i segreti che non sapevi ancora sul programma LEGGI ANCHE: — Stasera in tv, C’è Posta per te: tornano Can Yaman e Paolo Bonolis Un successo che il 12 gennaio scorso ha spento ben 21 candeline. Ma quali sono i suoi segreti? L’ingrediente principe sono senza ombra di dubbio le emozioni e le storie che vengono raccontate. Ma anche l’abilità, la delicatezza e la sobrietà con cui Maria De Filippi le porta sul piccolo schermo. 10 segreti che forse non sapete. 1 – Con ventiquattro edizioni all’attivo, è il people show più longevo della televisione italiana 2- La prima ... Leggi su funweek (Di sabato 23 gennaio 2021) Sabato 23 gennaio torna su Canale 5 un nuovo appuntamento con C’èper te, ilcondotto da Maria De Filippi. C’èper te, iche nonsulLEGGI ANCHE: — Stasera in tv, C’èper te: tornano Can Yaman e Paolo Bonolis Un successo che il 12 gennaio scorso ha spento ben 21 candeline. Ma quali sono i suoi? L’ingrediente principe sono senza ombra di dubbio le emozioni e le storie che vengono raccontate. Ma anche l’abilità, la delicatezza e la sobrietà con cui Maria De Filippi le porta sul piccolo schermo. 10che forse non sapete. 1 – Con ventiquattro edizioni all’attivo, è il people show più longevo della televisione italiana 2- La prima ...

MediasetTgcom24 : A 'C'è Posta per Te' ospiti Can Yaman e Michele Riondino #c'èpostaperte - reportrai3 : Di fronte all’ingresso principale di Poggioreale c’è “L’Angolo della Libertà”. Il bar durante l’ultimo lockdown ri… - poseidonebog : stasera tutti a vedere c’è posta per te - Jaki1811 : Buongiorno e Buon Sabato... Se tutto va bene a stasera con copertina, divano e c'è posta per te con #CanYaman in t… - MariaLuisaCiri1 : RT @_dani_ta_6: Il Tempo ci mette un po, ma prima o poi ti racconta la verità. Buon nuovo giorno ???? al nord pioggia. #BuongiornoATutti?… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta Cashback e cannabis legale: ecco l'ultimo connubio scoperto Fortune Italia