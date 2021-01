Calciomercato, Gomez ad un passo dal Siviglia: addio imminente (Di sabato 23 gennaio 2021) “El Papu” Gomez potrebbe lasciare nelle prossime ore l’Atalanta: il talentuoso giocatore argentino sarebbe vicinissimo al Siviglia addio Serie A. L’Atalanta preferisce vendere l’argentino Gomez all’estero: come svelato da Sky Sport il talentuoso giocatore sarebbe ad un passo dal Siviglia con il ds Monchi al lavoro nelle ultime ore per chiudere l’operazione. I contatti con L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 23 gennaio 2021) “El Papu”potrebbe lasciare nelle prossime ore l’Atalanta: il talentuoso giocatore argentino sarebbe vicinissimo alSerie A. L’Atalanta preferisce vendere l’argentinoall’estero: come svelato da Sky Sport il talentuoso giocatore sarebbe ad undalcon il ds Monchi al lavoro nelle ultime ore per chiudere l’operazione. I contatti con L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

