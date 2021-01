Biden, un cattolico costituzionale. Parla Massimo Faggioli (Di sabato 23 gennaio 2021) C’è una bella fotografia di Joe Biden con Papa Francesco sulla copertina del libro appena pubblicato, in Italia e in America, dal professor Massimo Faggioli, Joe Biden e il cattolicesimo negli Stati Uniti. Una fotografia forse non molto diversa da quella che in questi giorni si è vista sullo scrittoio del nuovo inquilino della Casa Bianca. Ma per Faggioli, docente di teologia e storia del cristianesimo alla Villanova University di Philadelphia intervistato per Formiche.net, il significato di quella fotografia non sta nell’idea che Biden l’abbia scelta per rivendicare, magari la sua identità di cattolico, ma che l’abbia scelta con naturalezza, esprimendo così una situazione politica molto diversa da quella dei tempi del precedente presidente cattolico, ... Leggi su formiche (Di sabato 23 gennaio 2021) C’è una bella fotografia di Joecon Papa Francesco sulla copertina del libro appena pubblicato, in Italia e in America, dal professor, Joee il cattolicesimo negli Stati Uniti. Una fotografia forse non molto diversa da quella che in questi giorni si è vista sullo scrittoio del nuovo inquilino della Casa Bianca. Ma per, docente di teologia e storia del cristianesimo alla Villanova University di Philadelphia intervistato per Formiche.net, il significato di quella fotografia non sta nell’idea chel’abbia scelta per rivendicare, magari la sua identità di, ma che l’abbia scelta con naturalezza, esprimendo così una situazione politica molto diversa da quella dei tempi del precedente presidente, ...

SbrizzaClaudio : RT @aldo_rovi: #StaseraItalia Palombelli :. ' Biden e' un cattolico e amante di Papa Francesco '. Vogliamo ricordare che Biden e' anche fav… - SurrexitVere : RT @cantuale: Dalla padella di Trump alla brace di Biden: ecco il suo 'messaggio' si felicitazioni per 'festeggiare' l'introduzione dell'ab… - anto_galli4 : RT @aldo_rovi: #StaseraItalia Palombelli :. ' Biden e' un cattolico e amante di Papa Francesco '. Vogliamo ricordare che Biden e' anche fav… - piergiorgiosan : @antoniospadaro Dire che Biden è cattolico è come dire che Erode faceva il baby-sitter - MignonSnooker : RT @MarcoTosatti: Eccles è Diventato un Cattolico Devoto. Come Biden. Fa Sacrifici Umani, però… -