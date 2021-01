Beppe Sala: «Azione contro paura» (Di sabato 23 gennaio 2021) LEGGI ANCHE Beppe Sala e «quella voglia di rivalsa» da ragazzo di provincia Per abbonarvi a Vanity Fair, cliccate qui. Leggi su vanityfair (Di sabato 23 gennaio 2021) LEGGI ANCHE Beppe Sala e «quella voglia di rivalsa» da ragazzo di provincia Per abbonarvi a Vanity Fair, cliccate qui.

ilriformista : Il paragone in un'intervista del sindaco. La Comunità ebraica: 'Perduti gli sforzi di una vita dei testimoni come N… - the_fourty : RT @roseohara78: Beppe Sala che paragona Greta ad Anna Frank è la cosa più psicotica, volgare, schifosa, demente, merdosa e idiota che di d… - PatriziaAbramo : RT @gandolag: Beppe Sala: “Anna Frank come Greta Thurnberg”. Non distinguere il martirio dall’operetta è normale per un sindaco che vive di… - lorenzlu : RT @roseohara78: Beppe Sala che paragona Greta ad Anna Frank è la cosa più psicotica, volgare, schifosa, demente, merdosa e idiota che di d… - michelerizzi3 : RT @roseohara78: Beppe Sala che paragona Greta ad Anna Frank è la cosa più psicotica, volgare, schifosa, demente, merdosa e idiota che di d… -

Ultime Notizie dalla rete : Beppe Sala Beppe Sala: per il secondo mandato punto sulla cultura Artribune Reati grandi per grandi privilegi. Lettera al sindaco Beppe Sala

E' mai possibile che per riabilitare il delinquente che ha ucciso l'agente Nicolò Savarino, lo abbiano mandato dove fanno le scenografie per la Scala? Scusi l'ironia, ma qui andiamo un po' troppo al c ...

Fontana ricorre al Tar, 'zona rossa illegittima'

Finisce davanti a un giudice l'istituzione della zona rossa in Lombardia. Come anticipato nei giorni scorsi dal governatore Attilio Fontana, la Regione ha depositato ieri al Tar del Lazio il ricorso c ...

E' mai possibile che per riabilitare il delinquente che ha ucciso l'agente Nicolò Savarino, lo abbiano mandato dove fanno le scenografie per la Scala? Scusi l'ironia, ma qui andiamo un po' troppo al c ...Finisce davanti a un giudice l'istituzione della zona rossa in Lombardia. Come anticipato nei giorni scorsi dal governatore Attilio Fontana, la Regione ha depositato ieri al Tar del Lazio il ricorso c ...