Antonio Cabrini: "Milan e Inter, per lo Scudetto c'è anche la Juventus"

"Le Milanesi sono avanti con merito, ma i bianconeri possono ancora recuperare". Ne è certo Antonio Cabrini che ai microfoni del Corriere di Torino parla così della lotta per lo Scudetto. "La Juve è abituata a tirare le somme a fine stagione – precisa l'ex bandiera bianconera -. Intanto Pirlo ha portato a casa un trofeo, mettendo la sua prima firma da allenatore. Ed è un risultato importante. La Juve è stata cinica, abile a sfruttare le poche occasioni create. Con Cristiano Ronaldo del resto si parte quasi sempre dall'1-0".

