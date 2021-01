Uomini e donne, tutti contro Aurora: «Una vipera», «Ha una vita traumatizzata» (Di venerdì 22 gennaio 2021) tutti si scagliano contro Aurora Tropea. Anche nella puntata di Uomini e donne di oggi, venerdì 22 gennaio 2021, Tina Cipollari, Gianni Sperti e il cavaliere Giancarlo Cellucci hanno duramente attaccato la bionda dama del Trono Over. Una sorta di fuoco incrociato da più lati, che ha portato la stessa Aurora a lasciare lo studio. Uomini e donne, Tina e Giancarlo contro Aurora Dopo la fine della scorsa puntata, Aurora e Maria hanno parlato di Alessandra nel dietro le quinte di Uomini e donne. Aurora ha rivelato che Giancarlo le avrebbe parlato male della dama, con particolare riferimento al fisico. "Lui è stato con lei…" ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 22 gennaio 2021)si scaglianoTropea. Anche nella puntata didi oggi, venerdì 22 gennaio 2021, Tina Cipollari, Gianni Sperti e il cavaliere Giancarlo Cellucci hanno duramente attaccato la bionda dama del Trono Over. Una sorta di fuoco incrociato da più lati, che ha portato la stessaa lasciare lo studio., Tina e GiancarloDopo la fine della scorsa puntata,e Maria hanno parlato di Alessandra nel dietro le quinte diha rivelato che Giancarlo le avrebbe parlato male della dama, con particolare riferimento al fisico. "Lui è stato con lei…" ...

luigidimaio : Congratulazioni all’Amb. Piero Benassi per una nomina ad una funzione tanto importante e delicata. Ancora una confe… - LiaQuartapelle : Se sei la moglie di un politico inviso ti chiamano escort. Se sei una senatrice ‘badante’ con le virgolette per ind… - trash_italiano : MUOIO GIANLUCA TORNESE DI UOMINI E DONNE ANCHE QUI #lapupaeilsecchione - salvatorecarra8 : @yenisey74 CONDIVIDO questo è il bello del nostro paese fatto di uomini e donne generose che escono fuori con gesti… - uominiedonne : Beatrice non si presente in esterna, Chiara in lacrime e nuovi pretendenti per Lucrezia... Per rivedere la puntata… -