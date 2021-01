UeD Davide, Beatrice e Chiara prima della scelta: ultimo ‘confronto’ (Di venerdì 22 gennaio 2021) Le due giovani corteggiatrici si svelano e ammettono entrambe di avere non pochi timori per il momento in cui il tronista pugliese sceglierà L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 22 gennaio 2021) Le due giovani corteggiatrici si svelano e ammettono entrambe di avere non pochi timori per il momento in cui il tronista pugliese sceglierà L'articolo proviene da Gossip e Tv.

GossipItalia3 : UeD Davide, Beatrice e Chiara prima della scelta: ultimo ‘confronto’ #gossipitalianews - lascassapalle : Con tutta me stessa prego Davide e Sophi di scegliere Beatrice e Matteo per non averli come tronisti!!.… - GossipItalia3 : UeD anticipazioni: Sophie bacia Matteo ma piange per Giorgio, mentre Davide… #gossipitalianews - infoitcultura : UeD anticipazioni: Sophie bacia Matteo ma piange per Giorgio, mentre Davide… - Laurabeka3 : DAVIDE MA CHE CAZZO DI CONFUSIONE #UED -

Uomini e donne, Davide ancora indeciso tra Beatrice e Chiara: "Settimana difficile, deluso da come sono andate le cose" | Video

Davide Donadei è uno dei tronisti più amati nell'edizione 2020-21 di Uomini e donne , il people show in onda dal lunedì ...

