“Tutti questi sforzi per poi arrivare a un altro lockdown?”: anche Balotelli attacca il Governo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Mario Balotelli fa sempre parlare di sé. Fuori dal campo, dentro il campo, dappertutto. Stavolta l’attaccante del Monza (fermo ad una presenza ed una marcatura con la casacca dei brianzoli) ha fatto parlare di sé per una presa diposizione antigovernativa legata alla gestione della pandemia. Una cattiva gestione, secondo Balotelli, anche alla luce dei tanti sacrifici fatti che sembrano non portare a nulla (almeno per il momento, considerando come il numero dei casi non sia sostanzialmente mai sceso in maniera considerevole – anche se oggi per la prima volta si è scesi sotto RT = 1). Queste le parole di Balotelli, espressosi tramite una story su Instagram: “L’Italia ragazzi è l’Italia, c’è poco da dire. È il paese forse più bello al mondo, ma sta degradando a causa di ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Mariofa sempre parlare di sé. Fuori dal campo, dentro il campo, dappertutto. Stavolta l’nte del Monza (fermo ad una presenza ed una marcatura con la casacca dei brianzoli) ha fatto parlare di sé per una presa diposizione antigovernativa legata alla gestione della pandemia. Una cattiva gestione, secondoalla luce dei tanti sacrifici fatti che sembrano non portare a nulla (almeno per il momento, considerando come il numero dei casi non sia sostanzialmente mai sceso in maniera considerevole –se oggi per la prima volta si è scesi sotto RT = 1). Queste le parole di, espressosi tramite una story su Instagram: “L’Italia ragazzi è l’Italia, c’è poco da dire. È il paese forse più bello al mondo, ma sta degradando a causa di ...

