Spadadora annuncia | “difficile aprire gli stadi in questa stagione”

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 23 gennaio 2021) La curva è in discesa, ma è ancora complicato rigliin. E’ quanto dichiarato dal ministro Spadafora che ha aggiornato sulla situazione in Italia dovuta al Coronavirus. Gli impianti sono chiusi, solo per un breve periodo è stato previsto l’ingresso di 1000 spettatori. “Sarà purtropporigliin”. Lo ha detto il ministro dello Sport Vincenzo Spadafaora a “Titolo V” su Rai Tre. L'articolo CalcioWeb.