Sì vax, no vax e immunità di gregge (Di venerdì 22 gennaio 2021) Parte il piano delle vaccinazioni. La luce in fondo al tunnel , si dice da pi parti. Il programma abbraccia tutti gli scenari possibili: fasi, beneficiari, logistica, distribuzione, approvvigionamenti,... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 22 gennaio 2021) Parte il piano delle vaccinazioni. La luce in fondo al tunnel , si dice da pi parti. Il programma abbraccia tutti gli scenari possibili: fasi, beneficiari, logistica, distribuzione, approvvigionamenti,...

lucianonobili : “Con il suk delle poltrone non si può governare un paese. Quando ponevamo questioni di merito, ci offrivano i minis… - ItaliaViva : Quando andavamo a porre questioni agli altri partiti di maggioranza, ci offrivano i ministeri anziché risponderci n… - corradoformigli : Quanti sono i no vax nelle rsa? E che succede se un operatore sanitario di quelle strutture rifiuta il vaccino anti… - mafberla : RT @lucabattanta: Ciampolillo: Non farò il vaccino anti Covid, meglio diventare vegani, l'ho suggerito anche a Conte. Ah e adesso ? Quando… - barbipsycho : @RobertoBurioni E intanto nella RSA di mamma 68 positivi, è bastato un operatore positivo.. ora io rischio come al… -