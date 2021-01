Scuole e università in Campania, arriva l’ordinanza definitiva di De Luca (Di venerdì 22 gennaio 2021) arriva l’ordinanza di De Luca sulla riapertura delle Scuole in Campania. Con Ordinanza n.3/2021, in corso di pubblicazione, si dispone quanto segue in ordine alla ripresa delle attività in presenza nelle Scuole secondarie. 1. Le Scuole secondarie di primo grado (medie) riapriranno in presenza lunedì 25 gennaio 2021, salve diverse valutazioni di competenza dei Sindaci o L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 22 gennaio 2021)di Desulla riapertura dellein. Con Ordinanza n.3/2021, in corso di pubblicazione, si dispone quanto segue in ordine alla ripresa delle attività in presenza nellesecondarie. 1. Lesecondarie di primo grado (medie) riapriranno in presenza lunedì 25 gennaio 2021, salve diverse valutazioni di competenza dei Sindaci o L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ilriformista : 'Stiamo consegnando migliaia di ragazzi alla criminalità' #Conte #Borsellino #crisidigoverno #scuolechiuse… - IlGassi : @AzzolinaLucia Riaprite le scuole e le università!!!!! - tettesauro : comunque aggiornamento erasmus: in portogallo hanno chiuso anche scuole e università così per aggiungere ansie alla mia vita - quelestdonc : 'Il canale Telegram Baza ha scritto che le scuole e le università russe stanno mandando comunicazioni ai genitori e… - mtracca : RT @VittorioFerram1: Per distruggere la Chiesa, la 'chiesa profonda' la colpisce nella sua dottrina, morale, liturgia e disciplina - propri… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole università Scuole chiuse, coronavirus: da oggi fino al 15 marzo in tutta Italia, è ufficiale Corriere della Sera