Scuola in Campania, il Tar: "Sì al rientro in classe delle superiori" (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nel caos della riaperture delle scuole dopo le feste di Natale sono ancora una volta i giudici a mettere un punto fermo. La notizia arrtiva oggi dalla Campania con un pronunciamento del Tar che ha ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nel caos della riaperturescuole dopo le feste di Natale sono ancora una volta i giudici a mettere un punto fermo. La notizia arrtiva oggi dallacon un pronunciamento del Tar che ha ...

Agenzia_Ansa : #Scuola, Sant'Egidio: 'Un bambino su quattro oggi non segue le lezioni' 'La regione piu' critica e' la #Campania, p… - carlaruocco1 : #CAMPANIA - Il Tar boccia #DeLuca: sì alle lezioni in presenza per elementari e medie. Per la prima volta è stato a… - TgLa7 : #Covid: Tar #Campania, si' a rientro a scuola per superiori. Accolto ricorso di genitori, secondo modalita' previste da Dpcm - ramses09975976 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, accolto il ricorso. Sì al rientro a #scuola per le superiori in #Campania. Presentato da alcuni genitori, le scuo… - JCimador : RT @RaiNews: Il Tar della Campania ha accolto il ricorso presentato da alcuni genitori contro l' ordinanza della Regione ed ha deciso che l… -