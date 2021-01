Napoli | dopo Anm for School arriva Flacco Bus | la navetta personalizzata di un liceo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– La scuola superiore di Portici “Quinto Orazio” trova la soluzione al problema relativo agli spostamento degli studenti annunciando la creazione di un servizio. L’iniziativa è prevista per il prossimo settembre e prenderà il nome della scuola, “Bus”. Sarà’ disponibile dal lunedì al sabato per gli studenti degli iscritti al primo anno. Due le linee di percorrenza cheBus eseguirà sia per l’andata che per il ritorno da scuola. Una partirà da Volla e proseguirà per Cercola; San Sebastiano al Vesuvio; Ercolano e Portici. L’altra partirà da Ponticelli e proseguirà per San Giovanni a Teduccio; Barra; San Giorgio a Cremano e Portici. Il servizio sarà attivo dall’anno scolastico 2021-2022 con un piccolo contributo da parte delle famiglie. Una ...