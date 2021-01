Morire di Tik Tok (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ieri a Palermo una bambina di dieci anni è morta. Si chiamava Antonella Sicomero, aveva due sorelle, e aspettava con gioia l’arrivo della terza, che la mamma custodisce nel grembo. Non potrà conoscerla mai, e forse a quest’ultima toccherà una pesante eredità, quella di portare il nome della sorella scomparsa. È una sera uguale a tante altre quella di mercoledì quando la più grande delle tre bambine va in bagno, con il suo inseparabile cellulare, regalo della prima comunione, comunicando l’intenzione di farsi la doccia. Sembra una sera uguale a tutte le altre, ma non lo sarà mai più, perché Antonella rimarrà per sempre in quella stanza, anche se verrà trasportata d’urgenza in ospedale, per troppo tempo il suo cervello è rimasto senza ossigeno, non ci sono speranze. La tragedia nella tragedia è che a trovarla è stata la sorella più piccola, quella di cinque anni, mandata dalla mamma a ... Leggi su dilei (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ieri a Palermo una bambina di dieci anni è morta. Si chiamava Antonella Sicomero, aveva due sorelle, e aspettava con gioia l’arrivo della terza, che la mamma custodisce nel grembo. Non potrà conoscerla mai, e forse a quest’ultima toccherà una pesante eredità, quella di portare il nome della sorella scomparsa. È una sera uguale a tante altre quella di mercoledì quando la più grande delle tre bambine va in bagno, con il suo inseparabile cellulare, regalo della prima comunione, comunicando l’intenzione di farsi la doccia. Sembra una sera uguale a tutte le altre, ma non lo sarà mai più, perché Antonella rimarrà per sempre in quella stanza, anche se verrà trasportata d’urgenza in ospedale, per troppo tempo il suo cervello è rimasto senza ossigeno, non ci sono speranze. La tragedia nella tragedia è che a trovarla è stata la sorella più piccola, quella di cinque anni, mandata dalla mamma a ...

