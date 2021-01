Milan | Theo Hernandez accoglie Tomori | lui ringrazia | “Grazie fratello”

AntoVitiello : #Milan comunica che Ante Rebic e Rade Krunic sono risultati negativi al tampone molecolare e questa mattina si sono… - PietroMazzara : AC Milan comunica che Ante Rebic e Rade Krunic sono risultati negativi al tampone molecolare e questa mattina. Ulte… - DiMarzio : #Milan, l'esito dei tamponi per #TheoHernandez, #Rebic e #Krunic - milan_corner : RT @battitomilan7: @CFC_Theo @fikayotomori_ Suca Forte .se non capisci l'italiano , coglioncello ,Sweat strong ,ma strong assai - PianetaMilan : .@acmilan, @TheoHernandez accoglie #Tomori: lui ringrazia: 'Grazie fratello' - #ACMilan #Milan #SempreMilan… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Theo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Subito dopo l'ufficialità di Fikayo Tomori, Theo Hernandez ha accolto così il giocatore al Milan. Ecco la risposta ...Domani sera andrà in scena Milan-Atalanra valida per il l'ultima gara del girone d'andata: fischio d'inizio alle 18.00 a San Siro, la partita andrà in onda su Sky.