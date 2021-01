Mercedes | Bottas | “Non capisco tutte le critiche nei miei confronti”

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 gennaio 2021) “Leche ricevo non fanno altro che motivarmi. Ho imparato a non lasciarmene influenzare e cerco di evitare qualsiasi negatività“. In un’intervista a motorsport.com Valtteriparla delle durericevute dopo un Mondiale 2020 da dimenticare. Il pilota finlandese dellapoche volte ha battuto Lewis Hamilton in qualifica e in gara mostrandosi spesso anche peggiore rispetto a piloti con monoposto meno competitive. “Purtroppo, non importa quello che fai, la negatività è sempre lì: a volte un po’ di meno, a volte un po’ di più. Ma è una spinta per provare alla gente che sbaglia – ha aggiunto-. Non mi spiego il perché diqueste. Ci sarà una ragione ma non la conosco. Non so cosa passa nella testa dei...