Luiss Programma Diaspore | cinque incontri per capire il mondo

ROMA – L'università si apre al mondo, ispirando un'Italia con orizzonti globali che valorizza i talenti e punta sulle comunità di origine straniera a sostegno dell'internazionalizzazione e della condivisione delle conoscenze: è la cifra di Programma Diaspore, un ciclo di appuntamenti e dibattiti promosso dalla Luiss Guido Carli a partire da martedì 26 gennaio, con un primo webinar in programma alle 13, ora italiana.

ROMA. Luis Alberto è stato operato d'urgenza all'appendice in clinica Paideia. Il fantasista spagnolo della Lazio salterà almeno le prossime due partite con Sassuolo e Atalanta. Accusava da ...

Lazio-Parma oggi: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni Coppa Italia

Torna anche quest'oggi lo spettacolo della Coppa Italia di calcio 2021, che vedrà in campo la Lazio, fresca vincitrice del derby di Roma, che affronterà il Parma, pur con diverse assenze, poichè non s ...

ROMA. Luis Alberto è stato operato d'urgenza all'appendice in clinica Paideia. Il fantasista spagnolo della Lazio salterà almeno le prossime due partite con Sassuolo e Atalanta. Accusava da ...