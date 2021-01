Lombardia - Tornano i divieti anti-smog (Di venerdì 22 gennaio 2021) Da oggi, venerdì 22 gennaio, in Lombardia entrano in vigore le misure temporanee anti-inquinamento di "primo livello". Le limitazioni al traffico veicolare interessano i Comuni con più di 30 mila abitanti e quelli più piccoli che hanno aderito su base volontaria al protocollo del bacino padano. Nel dettaglio, lo stop alla circolazione va dalle 8:30 alle 18:30 e riguarda le vetture diesel con omologazione Euro 4 o precedente. Valori inferiori all'anno scorso. In tutte le province della Regione la concentrazione del Pm10 ha superato i 50 g/m3, anche se la situazione sembrerebbe essere meno critica rispetto al 2020. Finora, nelle aree maggiormente interessate, i giorni di sforamento sono stati molti meno: per esempio se ne contano solo tre a Lecco, nove a Cremona e Pavia sei a Milano, dove nel 2020 erano stati rilevati valori al di sopra ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 22 gennaio 2021) Da oggi, venerdì 22 gennaio, inentrano in vigore le misure temporanee-inquinamento di "primo livello". Le limitazioni al traffico veicolare interessano i Comuni con più di 30 mila abite quelli più piccoli che hanno aderito su base volontaria al protocollo del bacino padano. Nel dettaglio, lo stop alla circolazione va dalle 8:30 alle 18:30 e riguarda le vetture diesel con omologazione Euro 4 o precedente. Valori inferiori all'anno scorso. In tutte le province della Regione la concentrazione del Pm10 ha superato i 50 g/m3, anche se la situazione sembrerebbe essere meno critica rispetto al 2020. Finora, nelle aree maggiormente interessate, i giorni di sforamento sono stati molti meno: per esempio se ne contano solo tre a Lecco, nove a Cremona e Pavia sei a Milano, dove nel 2020 erano stati rilevati valori al di sopra ...

