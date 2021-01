Leone: «Contro lo strapotere delle correnti nel Csm serve il sorteggio temperato» (Di venerdì 22 gennaio 2021) Malgrado lo scandalo delle pressioni e raccomandazioni esercitate sulle nomine al Consiglio superiore della magistratura, emerso grazie alle chat intercettate sul cellulare di Luca Palamara, ex magistrato romano, ex membro del Csm ed ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Antonio Leone sembra pessimista sulla possibilità di un'autoriforma della giustizia: «La Procura generale della suprema Corte di cassazione ha mandato assolti tutti coloro che avevano chiesto, anche in modo asfissiante, favori a Palamara. Alla fine ha pagato lui per tutti, mentre i beneficiari del sistema sono rimasti tranquilli e sereni al loro posto». L'avvocato Leone parla con grande cognizione di causa: dal settembre 2018 è il presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che è l'equivalente del Consiglio superiore della ... Leggi su panorama (Di venerdì 22 gennaio 2021) Malgrado lo scandalopressioni e raccomandazioni esercitate sulle nomine al Consiglio superiore della magistratura, emerso grazie alle chat intercettate sul cellulare di Luca Palamara, ex magistrato romano, ex membro del Csm ed ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Antoniosembra pessimista sulla possibilità di un'autoriforma della giustizia: «La Procura generale della suprema Corte di cassazione ha mandato assolti tutti coloro che avevano chiesto, anche in modo asfissiante, favori a Palamara. Alla fine ha pagato lui per tutti, mentre i beneficiari del sistema sono rimasti tranquilli e sereni al loro posto». L'avvocatoparla con grande cognizione di causa: dal settembre 2018 è il presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che è l'equivalente del Consiglio superiore della ...

cipollaus : @jackmyonlylove @leboudoird Mai mettersi contro una donna con due poi… Ma non mi ritiro nelle mie stanze anche perc… - d_essere : RT @AndreON57802640: Gratteri un guerriero, si batte come un leone nel maxi processo di Lamezia Terme, contro l’ Ndrangheta, al fine di ev… - crudarealt1 : RT @AndreON57802640: Gratteri un guerriero, si batte come un leone nel maxi processo di Lamezia Terme, contro l’ Ndrangheta, al fine di ev… - leoneleone451 : RT @leoneleone451: l’Arcangelo Michele è a fianco della Chiesa per difenderla contro le tentazioni del secolo, per aiutare i credenti a res… - donvitorap : -

Tutto o quasi in una settimana… Sarà un vero “tour de force” quello che attende la Lazio da oggi sino al 1 febbraio. La gara in casa contro il Sassuolo, la doppia trasferta a Bergamo il tutto mentre s ...

Volley Life Viterbo al primo appuntamento della Serie B contro la Fenice Pallavolo

Sabato 23 gennaio andrà in onda il primo appuntamento della Serie B maschile di pallavolo (girone G2) e i leoni giallo-blu di mister Matteo Antonucci non vedono l’ora di esordire in questa categoria.

