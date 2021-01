Lampo gamma svela i segreti delle magnetar (Di venerdì 22 gennaio 2021) C’è una magnetar, una stella di neutroni dal campo magnetico estremamente intenso, all’origine di un Lampo gamma osservato da diversi telescopi spaziali Il 15 aprile 2020, una serie di sonde spaziali in diversi luoghi del Sistema solare registrano un brevissimo Lampo di raggi gamma ad altissima energia. La prima a rivelare il segnale è Mars… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 22 gennaio 2021) C’è una, una stella di neutroni dal campo magnetico estremamente intenso, all’origine di unosservato da diversi telescopi spaziali Il 15 aprile 2020, una serie di sonde spaziali in diversi luoghi del Sistema solare registrano un brevissimodi raggiad altissima energia. La prima a rivelare il segnale è Mars… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Lampo gamma Il lampo gamma che svela i segreti delle magnetar Le Scienze Fermi-LAT presenta il primo catalogo dei brillamenti solari misurati nella frequenza gamma

Lo studio di questi eventi, condotto dalla collaborazione internazionale responsabile di Fermi-LAT, a cui l’Italia partecipa attraverso i contributi forniti dall’Istituto nazionale di Fisica Nucleare ...

