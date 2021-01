Il Napoli ritrova Osimhen: arriva la buona notizia per Gattuso (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La buona notizia è finalmente arrivata. Victor Osimhen si lascia alle spalle il covid-19 e torna a disposizione di Gennaro Gattuso. L’ultimo tampone al quale si è sottoposto l’attaccante nigeriano ha infatti fornito esito negativo. Un risultato che permetterà al giocatore di tornare ad allenarsi con il gruppo azzurro, mettendo nel mirino il ritorno in campo, dove manca dall’8 novembre 2020, giorno della sfida con il Bologna. Da quel momento prima un infortunio alla spalla e poi la positività al covid, riscontrata dopo una festa a sorpresa con tanto di polemiche, avevano costretto Osimhen a seguire il Napoli da lontano. Oltre due mesi dopo ecco apparire la luce in fondo al tunnel per quello che rimane il fiore ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Laè finalmenteta. Victorsi lascia alle spalle il covid-19 e torna a disposizione di Gennaro. L’ultimo tampone al quale si è sottoposto l’attaccante nigeriano ha infatti fornito esito negativo. Un risultato che permetterà al giocatore di tornare ad allenarsi con il gruppo azzurro, mettendo nel mirino il ritorno in campo, dove manca dall’8 novembre 2020, giorno della sfida con il Bologna. Da quel momento prima un infortunio alla spalla e poi la positività al covid, riscontrata dopo una festa a sorpresa con tanto di polemiche, avevano costrettoa seguire ilda lontano. Oltre due mesi dopo ecco apparire la luce in fondo al tunnel per quello che rimane il fiore ...

