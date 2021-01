Il generale che fa litigare Messico e Stati Uniti (Di venerdì 22 gennaio 2021) Salvador Cienfuegos Zepeda, ex ministro della difesa messicano, era stato arrestato per traffico di droga negli Stati Uniti e poi rilasciato: la vicenda rischia di creare una crisi diplomatica Leggi su ilpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) Salvador Cienfuegos Zepeda, ex ministro della difesa messicano, era stato arrestato per traffico di droga neglie poi rilasciato: la vicenda rischia di creare una crisi diplomatica

ilriformista : Cadorna fu sostituito nel pieno della guerra, e Diaz fu il generale della vittoria; Churchill sostituì Chamberlain… - virginiaraggi : Questa mattina ho partecipato alla cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Generale dell’Arma dei Ca… - ZZiliani : S.O.S., si salvi chi può! Dopo #Paratici, #Chiappero e #Turco (indagati) e Cherubini, ora nelle carte di #Cantone s… - giovanna30573 : RT @RosaCannavo28: R: “Tommaso come sta? Male?” MTR: “Si.” R: “Ma per Fra?” MTR: “In generale, si.” C: 'Perché per Fra?' Dopo questa domand… - beapan2 : RT @MediasetPlay: Rossella Brescia conduce #MooneyShow in streaming su Mediaset Play: il quiz firmato #Mooney ricco di cultura generale, cu… -

Ultime Notizie dalla rete : generale che Il generale che fa litigare Messico e Stati Uniti Il Post Lesioni cutanee: i tablet nuovi strumenti per gli infermieri della Rete Asl Tse

Lo scorso anno il premio di Federsanità-Sham ed il riconoscimento del Journal of wound care grazie ai progetti presentati da Sara Sandroni sulla gestione del trattamento delle lesioni cutanee. adesso ...

Grande Fratello Vip, arriva una nuova Concorrente prima della Finale: ecco di chi si tratta

Alda D'Eusanio è pronta ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip prima della Finale. Nuove sorprese attendono gli spettatori e i concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. A poche ...

Lo scorso anno il premio di Federsanità-Sham ed il riconoscimento del Journal of wound care grazie ai progetti presentati da Sara Sandroni sulla gestione del trattamento delle lesioni cutanee. adesso ...Alda D'Eusanio è pronta ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip prima della Finale. Nuove sorprese attendono gli spettatori e i concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. A poche ...